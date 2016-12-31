Полиция не дала провести крестный ход памяти Распутина в Пушкине

В Петербурге почитателям Григория Распутина не дали провести крестный ход. Группа из 130 человек собиралась пройти по Пушкину.

Как стало известно "Фонтанке", днем 30 декабря полицейскими был задержан безработный житель Москвы Сергиенко, который выступил организатором неразрешенного шествия от Феодоровского собора по Александровскому парку до поклонного креста на месте разрушенного храма Серафима Саровского. Колонна собралась в память 100-летия гибели Распутина.

В отдел доставили только Сергиенко. На него составили протокол по статье 20.2 КоАП за нарушение организации шествия.