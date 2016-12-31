Почти 100 бригад «Ленэнерго» будут круглосуточно дежурить в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В «Ленэнерго» с 31 декабря по 3 января, а также с 6 по 8 января будут вводиться режимы повышенной готовности в связи с необходимостью обеспечения надежного электроснабжения потребителей во время празднования Нового года и Рождества», – рассказали энергетики.

Кроме этого, на время праздников в электросетевой компании будет запрещено проведение всех видов работ, кроме восстановительных и неотложных.

В «Ленэнерго» также напомнили о круглосуточной «горячей линии» по вопросам электроснабжения потребителей: 8-800-700-14-71 (звонок бесплатный).