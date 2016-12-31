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31.12.2016 11:54

Расcтроенный проигрышем Карлсен убежал с церемонии награждения Карякина

Норвежец Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, победителем которого стал россиянин Сергей Карякин.
Во время торжественной церемонии действующий чемпион мира по классическим шахматам махнул рукой и ушел с мероприятия.

30 декабря Карякин опередил Карлсена и стал победителем мирового первенства по блицу, проходившего в Дохе (Катар). Шахматисты имели в активе по 16,5 очка, но россиянин получил титул из-за победы в очной встрече. Позднее он рассказал, что перед ЧМ не ставил грандиозных целей, однако после неудачи в рапиде решил собраться, чтобы не подвести ожиданий болельщиков.

В ноябре Магнус Карлсен проявил несдержанность во время пресс-конференции после восьмой партии матча за шахматную корону в Нью-Йорке. Норвежец отказался общаться с журналистами по завершении игры. Он покинул конференц-зал, не дождавшись россиянина. За свой поступок он был оштрафован.

 

Источник: "Лента.ру"


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