"Нафтогаз Украины" нашел деньги на два отопительных сезона

«Нафтогаз Украины» подписал кредитное соглашение о привлечении кредитной линии под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа, сообщила 31 декабря пресс-служба компании.

«НАК «Нафтогаз Украины» подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банком на получение деноминированной в евро возобновительной кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной 500 миллионов долларов. Данная кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что, в свою очередь, обеспечивается государственной гарантией в рамках дополнительного формирования энергетического фонда», — говорится в сообщении компании.

Действие кредитной линии составляет четыре года: два года на закачку газа и два года на погашение кредита. При этом сообщается, что условия кредита являются экономически выгоднее по сравнению с другими кредитными соглашениями «Нафтогаза». Согласно условиям контракта, «Нафтогаз» и дальше будет покупать газ по действующим контрактам, поменяв форму оплаты с предоплаты на оплату после поставки. При этом «Нафтогаз» обязуется погашать предоставленные кредиты в течение 12 месяцев с момента их выдачи.

Соглашение также предусматривает, что «Нафтогаз» сможет использовать кредит на закачку газа как с западного, так и с восточного направлений. Решение о направлениях импорта газа будет приниматься на основании конкурентоспособности предложений поставщиков.

Ранее минфин Украины заявил, что правление Всемирного банка одобрило выделение «Нафтогазу» гарантий на кредит в 500 миллионов долларов, этих денег хватит на отопительный сезон. ВБ рассчитывает, что этих средств будет достаточно для закупки «Нафтогазом» газа в течение двух лет.