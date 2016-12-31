Полиция нашла налетчиков на баню в Автово

Полиция Петербурга раскрыла разбойное нападение на банный комплекс в Автово, совершенный 30 декабря. Подозреваемые задержаны.

Напомним, как ранее сообщала "Фонтанка", 30 декабря двое неизвестных вошли в помещение банного комплекса на Дороге на Турухтанные острова. Угрожая пистолетом персоналу, они отняли около 80 тысяч рублей выручки и скрылись.

"Сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны двое граждан, 27 и 28 лет", – сообщили 31 декабря в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники также изобличены в совершении грабежа, совершенного в 29 декабря в помещении магазина на Автовской улице.

По фактам разбоя и грабежа возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.