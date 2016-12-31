В Иркутске отменен режим ЧС, связанный с массовыми отравлениями «Боярышником»

Распоряжением мэра Иркутска в городе отменен режим ЧС, который был введен в связи с массовыми отравлениями «Боярышником», сообщили в пресс-службе мэрии.

«Случаи отравления в городе за последние несколько суток не зафиксированы. Правоохранители будут проверять торговые точки в течение всех праздничных дней. В рейдах участвуют волонтеры, активисты молодежных организаций», — отметил представитель мэрии Игорь Наумкин.

От отравлений метиловым спиртом в «Боярышнике» в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. Режим ЧС в Иркутске был введен 19 декабря.