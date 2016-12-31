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31.12.2016 11:02

В Москве избили и обстреляли бойца Расула Мирзаева

На юге Москвы ночью 31 декабря трое неизвестных избили и ранили из травматического пистолета российского бойца ММА Расула Мирзаева.

«Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточной сегодня около 02.00 мск. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован», — заявили сотрудники правоохранительных органов города.

В 2011 году спортивная карьера Мирзаева была прервана в связи с инцидентом, который привел к тюремному заключению спортсмена. Впоследствии он был приговорен к двум годам лишения свободы за убийство по неосторожности — в ходе конфликта у московского ночного клуба, произошедшего в августе 2011-го, Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.

 

 

Источник: "Газета.ру"


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