Труп восьмиклассника с пакетом на голове нашли в Петербурге

В Петербурге Следственный комитет расследует смерть четырнадцатилетнего подростка, найденного в квартире с пакетом на голове.

Как стало известно "Фонтанке", около двух часов ночи 31 декабря из коммуналки на Оборонной улице, 4, поступил вызов в скорую помощь. В туалете лежал мальчик. Его голова была обернута в полиэтилен. Медики зафиксировали смерть.

Личность умершего установили. Он учился в восьмом классе коррекционного интерната. Состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Тело направили на вскрытие.