Труп восьмиклассника с пакетом на голове нашли в Петербурге
В Петербурге Следственный комитет расследует смерть четырнадцатилетнего подростка, найденного в квартире с пакетом на голове.
Как стало известно "Фонтанке", около двух часов ночи 31 декабря из коммуналки на Оборонной улице, 4, поступил вызов в скорую помощь. В туалете лежал мальчик. Его голова была обернута в полиэтилен. Медики зафиксировали смерть.
Личность умершего установили. Он учился в восьмом классе коррекционного интерната. Состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Тело направили на вскрытие.