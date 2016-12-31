Трамп посмеялся над освещением CNN и NBC News очередного российско-американского обострения

Избранный президент США Дональд Трамп посмеялся над ведущими новостными каналами за освещение ситуации вокруг введения Вашингтоном санкций и выдворения российских дипломатов, а также отсутствия ответных мер со стороны Москвы.

«Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков — смешно смотреть, у них (телеканалов) нет ни малейшего представления!» — написал избранный президент в своем Twitter. По его оценке, «правильно ситуацию понимает телеканал FoxNews».

Ведущие телеканала CNN в течение всего дня 30 декабря называли реакцию Москвы, а именно решение не выдворять американских дипломатов, «странной» и гадают, не «обыгрывает ли российское руководство будущего президента Трампа».

Ранее Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин сделал «отличный ход», отложив высылку американских дипломатов.