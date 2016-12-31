Власти США заявили о кибератаке русских хакеров на электросети

Власти США сообщили об обнаружении приписываемой «российским хакерам» вредоносной программы в системе электроэнергетической компании в штате Вермонт.

Об этом 31 декабря пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, код, который в Вашингтоне приписывают «российским хакерам», был обнаружен в одной из энергетических сетей в штате Вермонт. Сообщается, что ранее сотрудники ФБР предоставили руководству ключевых коммунальных компаний страны коды, которые приписываются «российским хакерам», и компания в Вермонте обнаружила их в своей системе. Издание уточняет, что в штате действуют лишь две энергетические компании: Green Mountain Power и Burlington Electric.

Время обнаружения вредоносных кодов не называется, источник также не располагает информацией о «намерениях» потенциальных хакеров. По информации издания, «русские не использовали код для нарушения работы системы», однако сам факт получения доступа к энергосети страны является серьезной угрозой национальной безопасности.

«Проникновение может быть использовано как для нарушения работы коммунальных служб, но и в качестве теста со стороны русских того, могут ли они проникнуть в часть электроэнергетической системы», — пишет издание.