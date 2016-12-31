Власти США заявили о кибератаке русских хакеров на электросети
Власти США сообщили об обнаружении приписываемой «российским хакерам» вредоносной программы в системе электроэнергетической компании в штате Вермонт.
Об этом 31 декабря пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным издания, код, который в Вашингтоне приписывают «российским хакерам», был обнаружен в одной из энергетических сетей в штате Вермонт. Сообщается, что ранее сотрудники ФБР предоставили руководству ключевых коммунальных компаний страны коды, которые приписываются «российским хакерам», и компания в Вермонте обнаружила их в своей системе. Издание уточняет, что в штате действуют лишь две энергетические компании: Green Mountain Power и Burlington Electric.
Время обнаружения вредоносных кодов не называется, источник также не располагает информацией о «намерениях» потенциальных хакеров. По информации издания, «русские не использовали код для нарушения работы системы», однако сам факт получения доступа к энергосети страны является серьезной угрозой национальной безопасности.
«Проникновение может быть использовано как для нарушения работы коммунальных служб, но и в качестве теста со стороны русских того, могут ли они проникнуть в часть электроэнергетической системы», — пишет издание.
Источник: РИА Новости
Справка:
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.
29 декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персоной нон грата 35 российских дипломатов в США.