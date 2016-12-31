Из-за сильного ветра в Петербурге частично закрыли дамбу

Из-за сильного ветра западных направлений, который поднимает уровень воды в Финском заливе, а значит, и в Неве, в Петербурге минувшей ночью частично закрыли дамбу.

"Для предотвращения наводненческой ситуации в городе в ночь с 30 на 31 декабря 2016 года Дирекция комплекса защитных сооружений задействовала затворы водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2", – сообщили "Фонтанке" в Дирекции КЗС.

Там добавили, что движение судов по главному Кронштадтскому фарватеру осуществляется в обычном режиме.

Напомним, что подобные меры принимали совсем недавно – 26 декабря. Тогда также существовала вероятность резкого подъема воды в заливе.