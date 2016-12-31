Песков назвал «дебилов» Лаврова «козлами»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире шоу-программы "Международная пилорама" на НТВ перефразировал фразу главы МИДа Сергея Лаврова «дебилы, ***». Напомним, ее министр произнес на пресс-конференции при обсуждении ситуации в Сирии и Йемене во время выступления его коллеги из Саудовской Аравии, обращение было направлено неким сидящим в зале слушателям. В эфире НТВ ведущий Тигран Кеосаян попросил Дмитрия Пескова перефразировать сказанное Лавровым: «Как бы Вы вот на Ваш язык перевели бы знаменитую фразу Лаврова?». Песков ответил: «Ну, конечно, я бы сказал «Козлы, на ***»».

Как бы вы на ваш язык перевели фразу Лаврова "Дебилы, б..."?

Песков: Конечно, я бы сказал "Козлы, н...!" pic.twitter.com/HHJyhKrZOr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 30, 2016

Во время интервью также Кеосаян поинтересовался у Пескова, почему операторам и фотографам часто удается поймать кадры, на которых у пресс-секретаря президента во время официальных мероприятий закрыты глаза. Песков назвал это «суперконцентрацией», которая ему нужна, чтобы лучше понять сказанное Путиным. По его словам однажды оператор заснял его таким образом во время послания к Федеральному Собранию, а после мероприятия ему позвонил президент. "Он говорит: "Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете они прозвучали?". Я отвечаю: "Великолепно, мне кажется прямо в цель, достигло аудитории". После небольшой паузы в трубке прозвучал вопрос: "А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?", я стал мычать нервно, и голос мне тихо сказал: "Вы же спали все время". Также в интервью Песков ответил на вопрос о том, как гуляли в Кремле по случаю победы Дональда Тампа на выборах в США. «Гуляли три дня, рвали баяны», – отшутился он.