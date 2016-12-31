Новый год авансом: над Невой прогремело пиротехническое шоу

Тысячи огней взлетели над Петропавловской крепостью и Троицким мостом в ночь на 31 декабря. Фейерверк, ставший для горожан настоящей репетицией Нового года, будет серьезным испытанием для организаторов пиротехнического шоу в следующую ночь: вряд ли удастся повторить такой размах.

Крутящиеся спирали, золотые кометы и разноцветные грозди на мерцающих ветвях озаряли пасмурное небо над всей акваторией Невы между Дворцовым и Троицким мостами. При этом часть фейерверка поднималась в небо с самого Троицкого моста, позволяя зрителям, стоявшим на Суворовской площади, чувствовать себя в самом сердце праздника.

Действие проходило под музыку. Шпиль с парящим ангелом утопал в клубах дыма, меняющего цвет, но при этом каждый новый залп был прекрасно виден. Авторы смело использовали насыщенные цветовые сочетания: желтый с фиолетовым, зеленый с фиолетовым, сиреневый с лиловым… Однако фейерверк не был статичным: фонтаны огней расцветали то одновременно, то поочередно, от одного берега к другому, создавая динамику.

«Вот это я понимаю, фейерверк!», «Ни на какой день города такого не было!», «Это лучшее, что я помню за несколько лет!» – обменивались впечатлениями зрители, поздравляя друг друга с Новым годом, словно он уже наступил.