Что думают о стадионе на Крестовском известные горожане
Первым на связь со студией интернет-канала вышел известный шоу-мен и телеведущий Михаил Шац. В настоящее время он находится в Занзибаре, но это не помешало ему поздравить всех петербуржцев с завершением строительства:
Также в эфире прозвучали мнения и комментарии продюсера и журналиста Игоря Порошина, историка и болельщика "Зенита" Льва Лурье, управляющего партнера УК "Теорема" Игоря Водопьянова, певицы Татьяны Булановой, игрока "Что? Где? Когда?" и обладателя хрустальной совы Михаила Скипского, первого "заводящего" на 33 секторе стадиона им. Кирова Евгения "Шляпы" Степанова, президента PMI Евгения Финкельштейна и управляющего партнера Fort Group Максима Левченко:
Также читайте о реакции на завершение строительства стадиона на Крестовском острове известных горожан в материале Артема Кузьмина "Как петербуржцы собираются на новый стадион".
Аудиоподкаст эфира:
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