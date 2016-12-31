За 2016 год в мире были убиты 93 журналиста

В 2016 году были убиты 93 журналиста, еще 29 погибли в результате несчастных случаев, свидетельствуют статистические данные Международной федерации журналистов (IFJ).

По сравнению с 2015 годом, когда были убиты 112 журналистов, организация отмечает улучшение показателей. Наибольшее число журналистов было убито в Ираке — 15 человек, в Афганистане — 13 человек и в Мексике — 11 человек. Наименьшее число убитых журналистов отмечается в Сирии — шесть человек, в Индии — пять человек и в Пакистане — пять человек. В регионах, где отмечается самое высокое число убийств сотрудников прессы, IFJ отмечает повышение уровня насилия по сравнению с прошлым годом.

«Любое снижение уровня насилия в отношении журналистов и сотрудников СМИ приветствуется, но эта статистика и умышленное нанесение ударов по сотрудникам прессы в различных экстренных ситуациях, приводящих к смерти, не дают ни основания, ни надежды на то, что кризису безопасности СМИ наступит конец», — сказал президент организации Филипп Ляруш.

Погибшими в несчастных случаях 29 журналистов и сотрудников СМИ являются девять российских журналистов и сотрудников прессы, которые погибли в результате крушения самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем, и 20 бразильских спортивных репортеров, погибших в результате крушения самолета в Колумбии, на борту которого находились игроки футбольного клуба «Шапекоэнсе».