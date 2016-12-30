В Минсвязи опровергли выдачу электронных паспортов с 2017 года

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин опроверг информацию о том, что в 2017 году в России начнется выдача электронных паспортов. Об этом он рассказал RNS в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее, 29 декабря, советник президента по развитию интернета Герман Клименко в интервью телеканалу RT сообщил о том, что с 2017 года в России будут вводиться электронные паспорта.

Сейчас в России ведется активная разработка электронных аналогов документов, но пока никаких точных сроков начала их введения нет. «Можно точно сказать, что это не случится в 2017 году», — заявил он.

Волин добавил, что введение электронных паспортов — это не только технологическая, но и в значительной степени психологическая проблема. И поэтому очень важно, полагает он, чтобы граждане страны не ощущали дискомфорта от нововведений.

«Принципиальная позиция сегодня по этому вопросу заключается в том, чтобы изучить и учесть все возможные аспекты. Введение электронного паспорта должно быть максимально комфортно для людей. Но для этого требуется время. В том числе и для того, чтобы основная масса населения осознала преимущества от электронной формы услуг, в том числе и удостоверений личности», — резюмировал Волин.

«Сейчас идет проработка создания единого реестра граждан, с которым будут работать все органы власти. Каждый получит свой электронный паспорт с уникальным номером», — сообщал ранее Клименко. По его словам, электронные паспорта позволят получать большее количество государственных услуг в режиме онлайн. «Это экономия и времени, и бумаги. Надеюсь, что эта работа будет также решена в 2017 году. Главный вопрос — какое ведомство будет вести этот реестр, или будет создана новая структура. Сегодня каждое федеральное ведомство ведет собственную базу россиян», — резюмировал советник президента.