Фигуристку Сотникову могут лишить золота Олимпиады в Сочи

По итогам публикации доклада Макларена были отстранены российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. 30 декабря стало известно, что FIS отклонила их апелляции.

Помимо этого, 30 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех действующих российских скелетонистов — Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея Чудинова.

В числе отстраненных итальянское издание также называет биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину.