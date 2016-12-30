Фигуристку Сотникову могут лишить золота Олимпиады в Сочи
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова может лишиться золота Игр 2014 года в Сочи из-за махинаций с допинг-пробами, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, ее фамилия упоминается в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в числе спортсменов, чьи пробы могли быть вскрыты.
23 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, которые выступали на в Сочи в 2014 году. La Gazzetta dello Sport утверждает, что располагает полным списком с именами атлетов.
Источник: Газета.ру