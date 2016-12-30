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30.12.2016 22:45

Кержаков отделался чаевыми за выезд на встречку

В Петербурге суд рассмотрел дело Александра Кержакова, выехавшего на встречную полосу в Белоострове при полном запрете управлять автомобилем. Его могли отправить на исправительные работы или арестовать, но наказали рублем.

Как стало известно "Фонтанке", в пятницу, 30 декабря, мировым судьей Курортного района рассмотрен протокол ГИБДД на футболиста "Зенита". В начале декабря он нарушил ПДД и попал под жезл гаишника. С лета на Кержакове "висело" лишение прав за превышение в Новгородской области, но там суд прошел без нарушителя. Повестка ему не дошла, поэтому права не были сданы. При декабрьском случае это выяснилось, и Кержаков сегодня мог отправиться на исправительные работы или под арест или ограничиться штрафом.

В арест, по данным "Фонтанки", спортсмен глубоко не верил, а наказания непрофильным трудом опасался.

Суд был милостив. Решение – штраф 30 тысяч рублей. Это меньше 10% дневного заработка футболиста, который, по информации "Фонтанки", зарабатывает не меньше двух миллионов евро в год, или 350 тысяч рублей в день.

Адвокат футболиста Игорь Решетников подтвердил "Фонтанке", что его подзащитный наказан штрафом.


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