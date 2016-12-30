Чего еще ждать от Обамы

Они последнее время упорно дудонят, что Трамп стал президентом благодаря российским спецслужбам, хакерам, а также ФСБ и ГРУ. К слову, официально ГРУ не существует никакого, это такая журналистская аббревиатура.
Трамп будет мягко стелить, но с ним будет жестко спать, он бизнесмен. Он, конечно, не наш агент и будет действовать в интересах Америки, а как он их понимает, мир еще не знает. Но хуже, чем сейчас, и хуже, чем было бы при старушке Клинтон, быть не может в силу того, что это нереально, нереально быть такими ужасными.
Выводов, к которым можно прийти, наблюдая за их деятельностью, немного – вы либо безумцы, либо садомазохисты, либо вы настолько некомпетентны?
Например, Ливия, вы уничтожили страну. Бывает страны, которые не нравятся, но там сносят режимы и ставят своих, лояльных. Но когда вы сносите светского правителя, который хотел с вами жить в мире, уже ездил по всей Европе со своими шатрами и показывал, что готов как-то инкорпорироватьс
Теперь ребята демократы оскорбляют свою страну тем, что они постоянно говорят, что это Путин у нас в Америке поставил своего президента. При этом ссылаются на какой-то обобщенный доклад разведсообществ
Хочется сказать – если вы проморгали свою Америку, то вы, составив этот доклад, должны были публично самоликвидироват
Новый пакет антироссийских санкций, которые Обама принимает сейчас – это неприличная истерика, а вовсе никакая не сложная политическая игра. Мы их игры видели, уже известно к чему они привели. Это истерика и неприличное поведение. Вы высылаете 35 человек, вы это делаете под новый год, портите людям праздник...
Вообще у американских президентов очень много работы после окончания президентских полномочий. У них такая традиция, каждый президент должен основать собственную библиотеку. Наш Ельцин-центр – это попытка скопировать эту идею, но в Америке немного по-другому, там создается проект под живого президента, но отставленного от должности. Это одновременно библиотека и научный центр, там хранятся документы, и книги, и материалы этой эпохи. Например, библиотека Обамы это будет одновременно научный центр изучения политики и практики периода его правления, у некоторых президентов даже жилье может быть на верхних этажах библиотеки. Это, как правило, большое здание с рабочими местами. Так вот, Бараку Хуссейновичу Обаме, кроме гольфа, будет чем заняться и он должен постепенно подбирать персонал для этой библиотеки. Но он не хочет. Он хочет Трампу каких-то осложнений.
А осложнения будут – ведь в Америке система достаточно сложная, если то, что сейчас делает Обама будет утверждено Конгрессом и в Сенате, то Трампу будет не так просто это изменить. Проблема в том, что если Трамп будет идти вопреки Конгрессу и Сенату, то он может влететь под угрозу импичмента. Но Трамп умеет хорошо торговаться.
Я бы не стал говорить, что эти движения в сторону России это истерика со стороны уходящей администрации, если бы это касалось только России. Но когда Америка воздержалась при голосовании в Совете Безопасности по израильской резолюции, которая касалась вопроса строительства на землях, которые палестинцы считают оккупированными, все вопросы были сняты.
Андрей Константинов