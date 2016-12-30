Чего еще ждать от Обамы

В администрации президента Обамы предвидеть можно только одно - 20 января скажут "давай до свидания". Барак Хусейныч Обама авансом стал лауреатом нобелевской премии мира, но весь его внутриполитический курс - сплошные провалы, невнятная игра.

Они последнее время упорно дудонят, что Трамп стал президентом благодаря российским спецслужбам, хакерам, а также ФСБ и ГРУ. К слову, официально ГРУ не существует никакого, это такая журналистская аббревиатура.

Трамп будет мягко стелить, но с ним будет жестко спать, он бизнесмен. Он, конечно, не наш агент и будет действовать в интересах Америки, а как он их понимает, мир еще не знает. Но хуже, чем сейчас, и хуже, чем было бы при старушке Клинтон, быть не может в силу того, что это нереально, нереально быть такими ужасными.

Выводов, к которым можно прийти, наблюдая за их деятельностью, немного – вы либо безумцы, либо садомазохисты, либо вы настолько некомпетентны?

Например, Ливия, вы уничтожили страну. Бывает страны, которые не нравятся, но там сносят режимы и ставят своих, лояльных. Но когда вы сносите светского правителя, который хотел с вами жить в мире, уже ездил по всей Европе со своими шатрами и показывал, что готов как-то инкорпорироватьс я в вашу систему, и от него не нужно было ждать беды, что он осознал, раскаялся и заплатил за свои какие-то террористические ошибки молодости...вы его сносите и говорите, что это кровавый тиран. Вы поддерживаете непонятно кого, не разбираясь в деталях, а потом оказывается, что вы поддержали тех людей, которые потом убьют вашего посла, одни будут убивать, а другие наблюдать и не приходить на помощь.

Теперь ребята демократы оскорбляют свою страну тем, что они постоянно говорят, что это Путин у нас в Америке поставил своего президента. При этом ссылаются на какой-то обобщенный доклад разведсообществ .

Хочется сказать – если вы проморгали свою Америку, то вы, составив этот доклад, должны были публично самоликвидироват ься и застрелиться, как люди, у которых есть какая-то офицерская честь, потому что вы не смогли защитить свою страну от ужасного Путина и его верного Пескова. Вы же были уверены, что Россия это региональная держава, это бензоколонка, отсталая технологически неграмотная страна. И вы такой стране проиграли самое святое, что у вас есть – вашу Конституцию, выборы и ваше президентское кресло.

Новый пакет антироссийских санкций, которые Обама принимает сейчас – это неприличная истерика, а вовсе никакая не сложная политическая игра. Мы их игры видели, уже известно к чему они привели. Это истерика и неприличное поведение. Вы высылаете 35 человек, вы это делаете под новый год, портите людям праздник...

Вообще у американских президентов очень много работы после окончания президентских полномочий. У них такая традиция, каждый президент должен основать собственную библиотеку. Наш Ельцин-центр – это попытка скопировать эту идею, но в Америке немного по-другому, там создается проект под живого президента, но отставленного от должности. Это одновременно библиотека и научный центр, там хранятся документы, и книги, и материалы этой эпохи. Например, библиотека Обамы это будет одновременно научный центр изучения политики и практики периода его правления, у некоторых президентов даже жилье может быть на верхних этажах библиотеки. Это, как правило, большое здание с рабочими местами. Так вот, Бараку Хуссейновичу Обаме, кроме гольфа, будет чем заняться и он должен постепенно подбирать персонал для этой библиотеки. Но он не хочет. Он хочет Трампу каких-то осложнений.

А осложнения будут – ведь в Америке система достаточно сложная, если то, что сейчас делает Обама будет утверждено Конгрессом и в Сенате, то Трампу будет не так просто это изменить. Проблема в том, что если Трамп будет идти вопреки Конгрессу и Сенату, то он может влететь под угрозу импичмента. Но Трамп умеет хорошо торговаться.

Я бы не стал говорить, что эти движения в сторону России это истерика со стороны уходящей администрации, если бы это касалось только России. Но когда Америка воздержалась при голосовании в Совете Безопасности по израильской резолюции, которая касалась вопроса строительства на землях, которые палестинцы считают оккупированными, все вопросы были сняты.

Андрей Константинов

подробнее в "Итогах года".