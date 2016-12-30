Шахматист Карякин стал чемпионом мира по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин впервые в карьере стал чемпионом мира по блицу. На турнире в Дохе 26-летний россиянин по дополнительным показателям опередил чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена, которого он обыграл черными по ходу турнира.

Перед последним туром Карлсен опережал Карякина на пол-очка, но норвежец сыграл вничью с венгром Петером Леко, а россиянин победил грузина Баадура Джобаву. В итоге оба гроссмейстера набрали по 16,5 очка.

Напомним, что месяц назад Карякин на тай-брейке уступил Карлсену в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам в Нью-Йорке.

Третье место в Дохе занял еще один представитель России – 20-летний Даниил Дубов (14,5 балла), обошедший по дополнительным показателям американца Хикару Накамуру и прошлогоднего победителя турнира россиянина Александра Грищука.

В турнире по блицу среди женщин победу одержала украинка Анна Музычук, набравшая 13 баллов в 17 партиях. Второе и третье места заняли представительницы России – Валентина Гунина и Екатерина Лагно (по 12,5 балла).