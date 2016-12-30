СМИ: В Грозном прошел митинг, участников которого призвали отказаться от кровной мести

СМИ сообщают о прошедшем 30 декабря митинге в Грозном, в котором приняли участие родственники убитых в середине декабря в Чечне полицейских. Напомним, что тогда были убиты четверо сотрудников полиции, а в ходе последовавшей за этим спецоперации были убитых семь предполагаемых боевиков.

Как передает «Эхо Москвы», родственники убитых сотрудников правоохранительных органов отказались простить близких предполагаемых боевиков, а советник главы Чечни Адам Шакиров призвал родственников отказаться от кровной мести.