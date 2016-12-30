Минюст РФ внес информационно-аналитический центр «СОВА» в список НКО-иноагентов

Минюст РФ включил в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, московский информационно-аналитический центр «СОВА», сообщается на сайте ведомства в пятницу, 30 декабря.



«В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 30 декабря 2016 года в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Региональная общественная организация содействия просвещению граждан «Информационно-аналитический центр «Сова», — говорится в сообщении.



Уточняется, что факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе внеплановой документарной проверки, которое проводило главное управление Минюста России по Москве.



Как сообщается на сайте самой организации, сферой ее интересов являются проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политический радикализм, укоренение либеральных ценностей и соблюдение прав человека. Центр был основан в октябре 2002 года группой сотрудников Информационно-исследовательского центра «Панорама» и Московской Хельсинкской группы.