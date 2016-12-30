ФАС возбудила дело против подразделения Lenovo

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» и ООО «Супервэйв групп» (Superwave — дистрибьютор техники Xerox, Transcend, Kingston, поставщик компьютеров, серверного и сетевого оборудования), сообщает ведомство. Эти компании проходят ответчиками по делу о картеле на торгах ГАС «Выборы».

В ФАС считают, что компании «затягивают предоставление запрошенных документов (информации) в установленные сроки или предоставляют их в неполном объеме в рамках проводимой проверки».

Штраф за непредставление или несвоевременное представление в антимонопольный орган сведений составляет до 500 тысяч рублей за каждый случай, указывает ФАС.

«При этом действия ООО "Леново (Восточная Европа/Азия)" по противодействию антимонопольному расследованию носят уже систематический характер. Так, сотрудники компании 17 ноября 2016 года воспрепятствовали проведению контрольных мероприятий во время выездной внеплановой проверки, в результате чего были составлены акты о воспрепятствовании и протоколы об административном правонарушении в отношении должностных лиц по ст. 19.4.1 КоАП РФ», — сообщает ведомство.