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30.12.2016 21:30

ФАС возбудила дело против подразделения Lenovo

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» и ООО «Супервэйв групп» (Superwave — дистрибьютор техники Xerox, Transcend, Kingston, поставщик компьютеров, серверного и сетевого оборудования), сообщает ведомство. Эти компании проходят ответчиками по делу о картеле на торгах ГАС «Выборы».

В ФАС считают, что компании «затягивают предоставление запрошенных документов (информации) в установленные сроки или предоставляют их в неполном объеме в рамках проводимой проверки».

Штраф за непредставление или несвоевременное представление в антимонопольный орган сведений составляет до 500 тысяч рублей за каждый случай, указывает ФАС.

«При этом действия ООО "Леново (Восточная Европа/Азия)" по противодействию антимонопольному расследованию носят уже систематический характер. Так, сотрудники компании 17 ноября 2016 года воспрепятствовали проведению контрольных мероприятий во время выездной внеплановой проверки, в результате чего были составлены акты о воспрепятствовании и протоколы об административном правонарушении в отношении должностных лиц по ст. 19.4.1 КоАП РФ», — сообщает ведомство.

Ранее сегодня ФАС заявила о возбуждении четырех дел против компании «Крок инкорпорейтед». «Сотрудники компании ЗАО "Крок инкорпорейтед" активно противодействовали проведению внеплановой выездной проверки, которая проводится в рамках большого антимонопольного расследования о поставках компьютеров и программного обеспечения для государственных нужд», — сообщила ФАС. Эта компания также проходит ответчиком по делу о картеле на торгах ГАС «Выборы».

 

Источник: RNS


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