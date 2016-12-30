Fitch понизило рейтинг украинского Приватбанка до дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг украинского Приватбанка с «CCC» до «RD» (ограниченный дефолт), сообщает агентство.

Понижение рейтинга связано с соглашением Приватбанка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций, пояснили в агентстве.

Эти выпуски включают субординированные облигации объемом $150 млн с первоначальным сроком погашения в феврале 2015 г. и приоритетные необеспеченные облигации на сумму $200 млн с первоначальным сроком погашения в сентябре 2015 г.

Агентство S&P 7 декабря понизило рейтинг Приватбанка с «СС/С» до «SD» («выборочный дефолт»). 4 декабря агентство Fitch повысило рейтинг украинского Приватбанка с «RD» (ограниченный дефолт) до «СС/С» в связи с завершением банком реструктуризации внешнего долга.