СМИ сообщают об экстренной госпитализации Константина Райкина

В Москве экстренно госпитализирован актер и руководитель академического театра «Сатирикон» Константин Райкин, передает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Источник уточнил, что актера везут на машине скорой помощи в Научно-исследовательский институт им. Склифосовского.

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что Райкина прооперировали в Тобольске. Артист приехал в город для участия в региональной программе фестиваля «Золотая маска».