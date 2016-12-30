Setl City на полгода раньше сдала четыре дома, спорткомплекс и детсад в ЖК «GREENЛандия»

Компания Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 12, 13, 14, 15 микрорайона «GREENЛандия» у станции метро «Девяткино» на полгода раньше срока, обозначенного в проектной декларации.

К корпусу 13 пристроен трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 3,4 тыс.кв.м с бассейном, а в корпусе 14 находится встроенный детский сад на 140 мест. Эксклюзивным брокером выступает «Петербургская Недвижимость».

Во всех корпусах предусмотрены квартиры с готовой отделкой по стандартам Setl City суммарной жилой площадью около 197 тыс. кв. м.

К корпусу 13 пристроен трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя спортивные залы, бассейн и другие помещения. В корпусе 14 расположен детский сад на 140 малышей.

Таким образом, сейчас в ЖК «GREENЛандия» уже введены в эксплуатацию 17 жилых домов, 4 детских сада по 100 мест и 2 детских сада на 140 мест. В стадии строительства находится школа на 1175 учеников. Ее ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2018 года, после чего она будет передана на баланс муниципального образования.

Всего в «GreenЛандии» предусмотрен 31 жилой дом, 10 детских садов, 2 школы, поликлиника, спортивные комплексы и множество объектов торгово-сервисной инфраструктуры.

Жилой комплекс комфорт-класса «GREENЛандия» от Setl City строится недалеко от станции метро «Девяткино». Комплекс состоит из трех кварталов, первый из них уже построен и заселен. Во дворах – яркие и оригинальные детские площадки с антитравматическим покрытием, оборудованные спортивные площадки и стадион, высажены ели и яблони, летом двор украшают клумбы. Работают магазины, салоны красоты и другие объекты инфраструктуры.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании Setl City