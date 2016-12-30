«Фонтанка» за 60 секунд: 30 декабря

Последний рабочий день года традиционно является не таким уж рабочим. По всей стране звучат радостные приветствия и пожелания счастья в будущем году. Владимир Путин уже поздравил всех президентов СНГ. Всех, кроме Порошенко.

Сегодня президент России не только не поздравил украинского президента, были у него и другие дела. Например, подписал указ о назначении петербургского генерала Александра Романова на пост заместителя министра и начальника Следственного департамента МВД РФ. Евгений Вышенков отследил для наших читателей карьерные зигзаги высокопоставленного назначенца.

Скандал вокруг обвинений Белого дома в адрес России по поводу хакерских атак достиг кульминации за три недели до окончания срока Барака Обамы. 35 дипломатов и члены их семей должны покинуть Америку за 72 часа.

«Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается». Всем известная песенка безбожно врет: покусилась было 37-летняя петербурженка на убийство двух лиц, а не срослось – поскупилась. Ценник оказался мелким – всего по 50 косых за голову. Теперь Н овый год дама встретит за решеткой. И скорей всего, не один.

Норвежская Wenaas group расторгла договор аренды аквапарка на Васильевском острове с «Питерлэндом». Стороны не сошлись в вопросе арендной платы. Что ожидает убыточный аквапарк?

Новый всплеск слухов о смене собственника Исаакиевского собора. Собеседники «Фонтанки» в Смольном утверждают, что губернатор Георгий Полтавченко в ближайшее время передаст один из символов города РПЦ. Если так, то собор станет самым роскошным рождественским подарком.

«Фонтанка» выступила – что сделано? Из тенет «Почты России» спасены как минимум две посылки, затерявшиеся между Московским вокзалом и юго-западом Петербурга. Причем эти избранные отправления были доставлены счастливым адресатам прямо на дом. Надеемся, что и остальные внезапно найденные в сортировочном центре посылки, срок доставки которых уже истек, обретут своих владельцев.

Ближе к праздникам. Новогодним фейерверкам указали на место. Вернее, на 29 правильных, с точки зрения пожарных, адресов. Этот список носит рекомендательный характер, но на Дворцовой площади если и получится чего-то зажечь и запустить, то только за деньги. В виде штрафа.

А завершим мы этот последний в году обзор «Фонтанки», конечно же, гидом по новогодним каникулам. Наш отдел культуры в поте лица несколько дней собирал все самое интересное, что может предложить для досуга праздничный Петербург, и теперь сам очень хочет хорошенько отдохнуть. Чего мы желаем и всем нашим читателям.