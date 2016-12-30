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30.12.2016 19:40
2 Комментариев

«Ленэнерго»: Мы выполнили поручение президента и получим прибыль 5,7 млрд рублей

Впервые за несколько лет ОАО «Ленэнерго» планирует выйти на чистую годовую прибыль в размере 5,7 млрд рублей, сообщает компания. В этом году она ликвидировала очередь из заявителей, ждавших подключения к сетям с 2001 года.

В этом году «Ленэнерго» исполнило 38,6 тысячи договоров по подключению к электросетям, 10 тысяч из них – в Петербурге, свыше 28 тысяч – в Ленобласти, сообщил и. о. гендиректора «Ленэнерго» Роман Бердников на итоговом Штабе по финансовому оздоровлению компании. Он состоялся сегодня в Северной столице.

Также в этом году «Ленэнерго» направило 17 млрд рублей на погашение кредитов, снизив свою долговую нагрузку, и сэкономило 4 млрд господдержки. «Ленэнерго» попросит Минэнерго зарезервировать эти средства для обновления и развития сетей компании, рассказал Олег Бударгин, глава «Россетей».

В следующем году завершится объединение «Ленэнерго» с «Санкт-Петербургскими электрическими сетями» и «Петродворцовыми электросетями», также объявили на заседании штаба. Весь персонал перейдет на работу в «Ленэнерго», сообщают в компании.


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комментарии пользователей (2)
внук_блокадников
30 декабря 2016 г. 20:59
valera3955: за счет их увеличения. Им лично президент поручение дал
valera3955
30 декабря 2016 г. 20:53
Прибыль за счёт тарифов!?
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