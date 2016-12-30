На конкурс по строительству Верховного суда за 29,5 млрд заявились сочинцы

На тендер структуры управделами «Строительное объединение» по строительству комплекса Верховного суда на проспекте Добролюбова подали заявки 3 компании – «ПСБ Жилстрой», связанная с «БФА Девелопмент» супруги Владимира Когана, сочинские строители «СК-ЮГ-Х» и УК «Кредо», работающая с ФСО.

Заявки на участие в тендере на строительство комплекса Верховного суда, судебного департамента и Театра танца Бориса Эйфмана принимали до 29 декабря.

Самую низкую цену – 27,7 млрд рублей – предложила компания «ПСБ-Жилстрой». Это крупный подрядчик на строительном рынке. В прошлом году оборот компании составил 4,2 млрд рублей. В том числе компания строила Академию танца Бориса Эйфмана. В феврале этого года 40% долей в компании перешли к Людмиле Коган. Она возглавляет «БФА Девелопмент». Ее супруг Владимир Коган – банкир и экс-глава Госстроя.

Построить здания за 28,9 млрд готова УК «Кредо». Ее выручка в прошлом году превысила 9,3 млрд. Главный контракт этого года – на реконструкцию объекта ФСО в Краснодарском крае за 1,8 млрд рублей. По данным базы СПАРК, фирма принадлежит Михаилу и Асе Борисовым.

Наконец, третий претендент – «СК-ЮГ-Х» Адила Хамзича. В частности, фирма строила жилой квартал к Олимпиаде под Сочи. Она готова возвести комплекс суда за 29,3 млрд.

Согласно условиям конкурса, подрядчик должен будет возвести комплекс на берегу Малой Невы к концу 2019 года. В тендер не вошло возведение домов на 600 квартир. Общая стоимость проекта 35,7 млрд рублей.