У "Лесной" во время задержания полицейским пришлось применить табельное оружие

Полицейские открыли огонь при задержании дерущихся мигрантов на Парголовской улице в Петербурге. Один человек ранен, один задержан.

Как сообщили "Фонтанке" читатели, 30 декабря около 18 часов у станции "Лесная" раздавались звуки стрельбы. Затем к станции приехала скорая и увезла раненного в живот человека.

Как стало известно "Фонтанке", около 17.45 в правоохранительные органы Петербурга поступила информация о драке у дома №7 по Парголовской улице.

Когда наряд прибыл на место, то обнаружил у дома несколько уроженцев Средней Азии, которые избивали друг друга. Когда полицейские попытались прекратить конфликт, им оказались активное сопротивление. Сначала, по предварительной информации, один из прибывших силовиков сделал предупредительный выстрел в воздух, однако, это не остановило нападение на полицейских. Тогда сотрудник выстрелил на поражение и попал агрессору в живот. Раненого госпитализировали. Еще один человек задержан.

На месте работает следственно-оперативная группа.