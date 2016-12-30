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30.12.2016 19:02

В графике Трампа пока не запланированы переговоры с Путиным

В графике избранного президента США Дональда Трампа пока не запланирована беседа с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

«У нас нет никаких изменений в графике (Трампа — ред.)", — заявил Спайсер на брифинге.

«На следующей неделе он проведет встречи с представителями разведки», — напомнил он, имея в виду объявленную ранее Трампом встречу с представителями американской разведки по вопросу хакерских атак, в которых действующая администрация США обвиняет РФ.

Накануне администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США, напоминает РИА Новости.

Комментируя эти сообщения, Трамп в специальном заявлении сказал, что «пришло время нашей стране двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это».


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