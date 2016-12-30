Россия направила в Совбез ООН резолюцию по перемирию в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Москва направила в Совбез ООН резолюцию по продвижению перемирия в Сирии, сообщает Reuters.

Российский постпред надеется, что голосование по резолюции состоится в субботу, 31 декабря 2016 года.

29 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что сирийское правительство и представители оппозиции подписали документы по прекращению боевых действий. Были подписаны три документа: между сирийским правительством и вооруженной оппозицией на территории Сирии, комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, а также заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.