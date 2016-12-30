Цаллагов: Разговор с Луческу повлиял на мое решение

Новичок "Зенита" Ибрагим Цаллагов подчеркнул, что разговор с главным тренером петербуржцев Мирчей Луческу повлиял на его решение о смене клубной прописки. По словам Цаллагова, специалист убедил его в том, что он нужен сине-бело-голубым.

- Как вы думаете, где вас видят в "Зените"?

– Где на взгляд главного тренера буду приносить больше пользы, там и буду играть. Как вы сами заметили – я довольно универсален. Главное – помогать команде.

- Мирча Луческу любит универсалов.

– Мне кажется, сейчас многие тренеры их любят.

- С самим Луческу уже общались?

– Да. И это общение тоже очень повлияло на мое решение.

- Он вас в большей степени о чем-то расспрашивал или, наоборот, рассказывал?

– Скорее, просто поддержал. Дал понять, что я нужен. При этом о футбольных делах и позиции на поле мы пока не говорили. Думаю, и не время еще было. Зачем все в одну кучу мешать?