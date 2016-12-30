Макфол и Мэттью Ли поспорили о санкциях США против РФ

Экс-посол США в России Майкл Макфол и журналист Мэттью Ли поспорили в Twitter о санкциях в отношении России, которые ввела администрация Барака Обамы в связи с подозрениями во «вмешательстве в выборы в США».

«Слушайте, люди. Все за всеми шпионят. Это что, сюрприз? Примите это как данность!» – написал Ли в своем микроблоге в Twitter. Макфол ответил: «Собирать разведданные — одно дело, а публиковать украденные данные для влияния на президентские выборы — совсем другое. И да, мы должны этим заняться».

Макфол использовал то же выражение, что и Ли, — deal with it, которое можно перевести как «принять как данность» или «заняться чем-либо».

Макфол был послом в Москве с 2012 по 2014 год, ему, по данным МИД РФ, запрещен въезд в Россию за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Мэттью Ли — дипломатический корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс, известный колкими вопросами в адрес представителей Госдепа на ежедневных брифингах, напоминает РИА Новости.