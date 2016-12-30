"Ланчбокс": Кошерный хумус — таки получилось!

Если на кухне две плиты, две мойки и две духовки, то это не у вас в глазах двоится перед праздниками — это программа «Ланчбокс» пришла в гости к раввину Большой Хоральной Синагоги Шаулю Бруку.

Готовить будем очень простое и полезное блюдо из нута – хумус. С ним есть только одна сложность — вам придется тщательно распланировать все этапы приготовления: нут сначала должен «отдохнуть» в холодной воде, потом — вариться около двух часов. Зато в процессе приготовления может обнаружиться время для общения с близкими людьми. Готовый хумус универсален. Его можно есть с хлебцами или питой, а можно — просто ложкой. Заодно вы узнаете, почему на кошерной кухне каждую плошку надо знать «в лицо», почему иудеи не боятся покемонов в Синагоге и для чего на самом деле современному человеку нужен шаббат.