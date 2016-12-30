Жильцов на Кронверкской улице в Новый год пытались оставить без тепла

На одном из домов на Кронверкской улице в Петербурге появилось объявление об отключении отопления с 31 декабря до 2 января. Работы должен был проводить «Ленфильм», но в последний момент их все-таки запретили.

Петербуржцев в последний рабочий день 2016 года напугало объявление от Жилкомсервиса № 1 Петроградского района. Информацию о загадочном объявлении 30 декабря «Фонтанке» сообщили читатели. Судя по бумаге, повешенной у входа в парадную, в новогоднюю ночь жители дома №3 по Кронверкской улице должны были остаться без отопления.

В компаниях, ответственных за теплоснабжение в Петербурге, только развели руками – по их данным, никаких аварий на этой улице нет. Свет на тайну отключения пролила фотография, которую в редакцию «Фонтанки» прислал читатель.

Оказывается, оставить петербуржцев мерзнуть в Новый год планировало ОАО «Ленфильм», от котельной которого питаются три дома: 1 и 3 на Кронверкской улице и дом № 35 на Кронверкском проспекте. Им даже удалось частично согласовать работы, однако чья-то добрая рука в последний момент нужную подпись не поставила, и работы пришлось перенести на неопределенный период.

Объявления жилкомсервис развесить успел, а снять не потрудился.