Еще
19:13 30.12.2016
Новость часа
19:10
У "Лесной" во время задержания полицейским пришлось применить табельное оружие
Пришлите свою новость!
19:10
У "Лесной" во время задержания полицейским пришлось применить табельное оружие
19:02
В графике Трампа пока не запланированы переговоры с Путиным
18:45
Россия направила в Совбез ООН резолюцию по перемирию в Сирии
18:38
Цаллагов: Разговор с Луческу повлиял на мое решение
18:32
Макфол и Мэттью Ли поспорили о санкциях США против РФ
18:18
Жильцов на Кронверкской улице в Новый год пытались оставить без тепла
18:02
«Новое поколение»: мы закрылись
17:56
Итоги года с Андреем Константиновым
17:56
Где можно получить льготные лекарства на новогодних каникулах
17:52
В Италии умер отец "Киндер-сюрприза"
17:42
В Крыму из-за непогоды остались без света 88 населенных пунктов
17:36
В ДТП на Московском тяжело пострадал торопившийся мужчина
17:26
Путин поздравил с Новым годом всех президентов СНГ, кроме Порошенко
17:22
Источник: В Смольном готовят решение о передаче Исаакиевского собора церкви
17:16
РФ направит в США спецборт за высланными дипломатами и их семьями
17:07
Допинговая комиссия отклонила апелляцию шести отстранённых лыжников из РФ
17:04
Квадрат: Рынок жилья шагнул из пессимизма в неопределенность
16:59
Семак: Главная задача "Уфы" – сохранение прописки в премьер-лиге
16:40
Порошенко поднял цены на алкоголь и сигареты для украинцев
16:32
Вор в законе Альберт Рыжий осужден на 7 лет в Петербурге
16:15
Британский FTSE 100 обновил исторический максимум
16:09
Смольный оформил стадион на Крестовском в собственность
16:05
В Петербурге спустили на воду ледокол «Виктор Черномырдин»
16:01
«Почта России» отложила доставку зарубежных посылок через Мирный
16:00
Украина решила судиться с РФ из-за нарушения Договора о дружбе
15:52
Федерация бобслея России подтвердила отстранение 4 российских скелетонистов от соревнований
15:43
Владельцам билетов и абонементов в закрывшийся аквапарк «Питерлэнд-2» вернут деньги
15:29
Путин: Мы никого не будем высылать
15:23
Петербуржцы собираются выстроить елку из автомобилей
15:19
За утреннюю пробежку 1 января россияне смогут получить призы
15:05
В США ищут пропавший с радаров самолет Cessna 525
15:01
Суд не стал рассматривать дело о хулиганстве лидера дальнобойщиков на ЗСД
14:55
Boeing с птицей в двигателе благополучно сел в Варшаве
14:49
Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве охранника салона на Гороховой
14:48
Росприроднадзор оштрафовал огородника, сваливающего строительный мусор в реку Славянку
14:44
В Варшаве ждут экстренную посадку "Боинга", в двигатель которого попала птица
14:37
После публикации "Фонтанки" "Почта России" подвозит потерянные посылки петербуржцам на дом
14:28
IBSF: Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований
14:18
АИЖК получило кредитный рейтинг АКРА на уровне суверенного
14:14
«ДП»: Одобрено строительство перевалочного комплекса в Приморске за 90 млрд
14:08
Смольный отстал от плана по приватизации помещений на 1,6 млрд рублей
14:07
Цаллагов: Покидать Самару действительно тяжело
14:01
На детской площадке в Дачном нашли повешенного мужчину
13:57
Цаллагов стал игроком "Зенита"
13:56
Двух петербуржцев обвиняют в подделке стерилизаторов для больниц
13:45
Росстат сообщил о годовой инфляции ниже запланированной
13:41
В Петербурге предложили установить 70-метровый памятник Хармсу
13:36
Путин поговорил с Ниинистё
13:28
Сбитая на переходе петербурженка получит 700 тысяч от филиала "Почты России"
13:23
Из-за аварии на МАПП "Светогорск" образовалась многочасовая пробка
13:22
Лиговский в дыму из-за пожара в заброшенном доме
13:16
Лавров: Россия вышлет 35 дипломатов США, 4 - из Петербурга
13:11
В Гатчине устроят Новогодний день страуса
12:57
Австрия заявила о намерении работать над снятием антироссийских санкций
12:55
Вечный подчинённый Романова претендует на должность главы полицейского ГСУ
12:46
Западные СМИ оценили троллинг Обамы российскими дипломатами
12:40
Шоу на Дворцовой повторят «на бис»
12:40
Дорожные службы Ленобласти остались без каникул
12:37
«Фонтанка» предлагает вакансию коммерческого директора
12:36
Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз
12:34
В квартире у петербуржца обнаружили арсенал военных времен
12:34
Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела против Маруани
12:27
31 коллекторское агентство подало заявление о включении в госреестр
12:23
Список площадок для фейерверков от МЧС рекомендует, но не обязывает
12:11
В «Улыбке радуги» на Абрамова воры опустошили платёжный терминал
12:05
Семак возглавил "Уфу"
12:00
В ДТП на Науки попали «Лексус» и два «БМВ»
11:50
Медведев: Администрация Обамы заканчивает антироссийской агонией
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
30.12.2016 18:18

Жильцов на Кронверкской улице в Новый год пытались оставить без тепла

 

На одном из домов на Кронверкской улице в Петербурге появилось объявление об отключении отопления с 31 декабря до 2 января. Работы должен был проводить «Ленфильм», но в последний момент их все-таки запретили.

Петербуржцев в последний рабочий день 2016 года напугало объявление от Жилкомсервиса № 1 Петроградского района. Информацию о загадочном объявлении 30 декабря «Фонтанке» сообщили читатели. Судя по бумаге, повешенной у входа в парадную, в новогоднюю ночь жители дома №3 по Кронверкской улице должны были остаться без отопления.

В компаниях, ответственных за теплоснабжение в Петербурге, только развели руками – по их данным, никаких аварий на этой улице нет. Свет на тайну отключения пролила фотография, которую в редакцию «Фонтанки» прислал читатель.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Оказывается, оставить петербуржцев мерзнуть в Новый год планировало ОАО «Ленфильм», от котельной которого питаются три дома: 1 и 3 на Кронверкской улице и дом № 35 на Кронверкском проспекте. Им даже удалось частично согласовать работы, однако чья-то добрая рука в последний момент нужную подпись не поставила, и работы пришлось перенести на неопределенный период.

Объявления жилкомсервис развесить успел, а снять не потрудился.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14

Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть

Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21

Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»

6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20

Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк

Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Жильцов на Кронверкской улице в Новый год пытались оставить без тепла
В следующем году газовые трубы заменят минимум в 80 жилых домах Петербурга
Ремонтные работы оставили без тепла 13 домов в Московском районе
Тарифы «Теплоэнерго» в следующем году будут снижены
Красносельский район – лидер по числу необоснованных начислений коммунальных платежей
Из-за дефектной трубы на улице Полярников почти сутки не было тепла
На Маршала Жукова - прорыв теплосети
В доме на Ленинском отключили людей от света «по ошибке»
В бизнес-центрах у Пулково-2 нет света
Бокситогорск остался без отопления и горячей воды
Сосульки-«убийцы» будут висеть долго
8 вопросов Рублевскому о снеге
Сорок миллионов - в пруд
Мундиаль встретят фасадами
Как рабочие просились к «пьяным художникам» пожить
Пьяные художники сорвали капремонт
Железный Феликс покидает Водоканал
Как не ремонтируют трубы на Большом
Навязчивое радио
Кому достались 1800 домов Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги года с Андреем Константиновым

"Ланчбокс": Кошерный хумус — таки получилось!

Как наши предки предсказывали будущее?

Как убивали Распутина

«Ауди» на Бестужевской разломала «ГАЗель»

фото из социальных сетей

Петербуржец купил за 40 млн Rolls-Royce, а выехал из салона на Малой Морской с живым львом

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.05.2015 15:10
Правила сдачи отчетности на порталах ГИС ЖКХ и ГЖИ в Санкт-Петербурге
25.05.15. в 17:00 в Красном зале Администрации Петроградского района состоялось очередное обсуждение насущных вопросов в сфере ЖКХ, связанных с изменениями законодательства по сдаче отчетности в сфере ЖКХ
23.06.2014 13:15
Вводятся новые тарифы на услуги связи проводного радиовещания для населения и организаций Санкт-Петербурга
С 1 июля 2014 года ежемесячная абонентская плата за радиоточку для жителей города составит 53 рубля 40 копеек (с учетом НДС).
17.03.2014 12:09
Воздух, вода и железные трубы
19–21 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоятся мероприятия, способствующие решению вопросов охраны окружающей среды и деятельности ЖКХ – международный форум «Экология большого города» и международная специализированная выставка и конференция «ЖКХ России».
23.10.2013 16:50
Теплоком провел совещание с Минрегионом
22 октября 2013 года на территории холдинга «Теплоком» состоялось рабочее совещание с участием заместителя министра регионального развития РФ Сергея Вахрукова и руководства ЗАО «Интегратор Энергетического Комплекса». На встрече обсуждались вопросы реализации в регионах России комплексных программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства с использованием энергоэффективных технологий.
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.