Цифры года

Выборы, взятки, перевороты и приватизация. «Фонтанка» собрала 10 самых важных цифр 2016 года.

$2 млрд: – таким, по оценке журналистов, которые расследовали дело о «панамских офшорах», был общий оборот компании Sandalwood Continental, зарегистрированной на виолончелиста Сергея Ролдугина, личного друга российского президента. «Панамские документы», утекшие из Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией офшоров на протяжении 40 лет, прямо в руки немецкой прессы, стали поводом для самого крупного офшорного скандала в новейшей истории. В центре внимания оказались представители как минимум 10 государств. Реакция людей, упомянутых в документах, была различной. Премьер Исландии подал в отставку, а президент Владимир Путин сообщил, что немецкая газета, опубликовавшая бумаги, входит в холдинг, который принадлежит «Голдман Сакс», и в связи с этим рассказал о торчащих за этой провокацией ушах заказчиков. Пресс-секретарю главы государства на следующий день пришлось объяснять эту реплику. Владимир Путин заявил, что виолончелист свободные деньги тратит на покупку музыкальных инструментов – например, на виолончель Страдивари «Стюарт» 1732 года выпуска, которая стоит $12 млн.

Фото: "Фонтанка.ру"

76 000: – столько человек лишились работы после того, как в Турции произошла попытка государственного переворота. В том числе были уволены 27 тысяч работников сферы образования, включая школьных и университетских преподавателей, а 15 университетов закрылись. Путч продолжался в течение 15-16 июля, когда высокопоставленные военные попытались отстранить от власти действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его администрацию. Бои в Анкаре происходили с применением танков и авиации, в результате этих событий погибли 300 человек, еще полторы тысячи были ранены. Переворот был подавлен. Кроме преподавателей, гонениям подверглись представители армии, полиции, местных администраций. Идеологом восстания был назван представитель оппозиции Фетхуллах Гюлен, однако версий относительно подлинных причин путча выдвигалось несколько. Помимо военного переворота, называлась провокация со стороны Эрдогана и происки ЦПРУ. Вспоминали также хрестоматийное заявление Владимира Путина, сделанное после атаки на российский бомбардировщик, по поводу того, что Турция «помидорами на отделается». Как бы то ни было, с лета в отношениях Москвы и Анкары началась перезагрузка. Уже через 10 дней после попытки переворота стало известно о том, что Турция готова вернуться к замороженному ранее проекту газопровода «Турецкий поток», а в декабре соглашение о строительстве уже было ратифицировано.

Фото: "Фонтанка.ру"

2,7 млн: – столько смартфонов Samsung Galaxy Note 7 были отозваны производителем спустя полтора месяца с момента презентации. Причиной стали проблемы с батареей – гаджеты разогревались, а иногда и воспламенялись в руках у пользователей. Всего было выпущено 3,06 млн смартфонов, 10% до сих пор находятся на руках у беспечных – или удачливых – покупателей. Интересно, что наименее охотно с опасной новинкой расставались жители Южной Кореи, родной для производителя страны. Провал одной из крупнейших технических премьер года породил множество комментариев и шуток – особенно после того, как Samsung отозвал еще и 2,8 стиральных машин по причине их взрывоопасности. В итоге 2016 года оказался для корпорации худшим за долгое время, а ежегодное сражение с главным конкурентом Apple обернулось полным фиаско. Зато у «яблочников» обнаружились другие проблемы. Еврокомиссия решила, что Apple должен будет перечислить Ирландии 13 млрд евро – в счет доплаты налогов за 16 лет, в течение которых компания якобы получала незаконные преференции от государства. Apple называет эти претензии «чушью» и подает апелляцию.

Фото: "Фонтанка.ру"

8,5 млрд рублей: – примерно такая сумма была обнаружена у врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Рублевый эквивалент выбран для простоты — хранились-то деньги в основном в долларах и евро. Многомиллиардные запасы нашлись в квартире у сводной сестры Захарченко, происхождение денег пока до конца не установлено. Среди версий, которые выдвигались, — связь полковника с обналичкой денег за рубежом и с хищениями в РЖД. Сам офицер утверждает, что предъявленные ему обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением сфабрикованы, чтобы сместить его с должности. С должностей в итоге сместили и его самого, и его начальника Александра Тищенко. В какой-то момент коррупционно-чекистский скандал начал сваливаться в сторону шоу-бизнеса — отношения публично стали выяснять гражданская жена Захарченко и его бывшая супруга, экс-участница телевизионного шоу «Холостяк».

Фото: "Фонтанка.ру"

47,81%: – такой в среднем по стране оказалась явка избирателей при голосовании за кандидатов в Госдуму. Показатель рекордно низкий, до этого самая низкая явка была зафиксирована в 1993 году, тогда она составила чуть менее 55%. Петербург оказался самым аполитичным — здесь на участки пришли менее 35% избирателей. Зато, по традиции, за всех отстрелялись Кемеровская и Тюменская область, а также Чечня. Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала результаты словами «явка как явка», а «Единая Россия» в итоге получила 343 места в Госдуме – у КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» 104 на всех. ПАРНАС набрал 0,73% голосов, «Яблоко» – 1,99%. По одномандатным округам в парламент также избрались по одному представителю от «Гражданской платформы» и «Родины» и один самовыдвиженец.

Фото: "Фонтанка.ру"

$2 млн: – по подозрению в получении такой взятки был задержан глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Историки вспомнили, что в последний раз так круто из действующих министров обошлись с Лаврентием Берией, а эксперты предположили, что за подобной суммой министр бы поленился вообще выходить из дома – не то что получать ее в центре Москвы наличными. Следствие считает, что Улюкаев запросил 2 миллиона за положительную оценку министерства в отношении крупной нефтяной сделки: «Роснефть» приобрела у государства 50,08% акций «Башнефти». Бывший глава МЭР действительно в числе прочих чиновников называл «Роснефть» ненадлежащим приобретателем в этой сделке по приватизации, однако затем изменил мнение. Актив, к слову, не впервые приносит неприятности тем, кто к нему прикасается. Возвращение «Башнефти» в государственный карман ранее стоил ее бывшему владельцу Владимиру Евтушенкову уголовного дела и трех месяцев под домашним арестом. Новым министром экономического развития стал Дмитрий Орешкин.

Фото: "Фонтанка.ру"

120 млрд рублей: – стоимость строительства Центрального участка Западного скоростного диаметра, с открытием которого в начале декабря кольцо вокруг города было замкнуто, а последняя большая «матвиенковская» стройка (не считая стадиона) закончена. Центральный участок оказался самым коротким из всех трех (11 км) – но и самым дорогим. Инвесторы все объясняли сложностью проекта – значительная его часть приходится на тоннели и эстакады. 51 млрд пришел из федеральной казны, все остальное – расходы «Магистрали Северной столицы». Общая протяженность трассы составляет 46 км при стоимости в 212 млрд рублей. Гарантированная прибыль концессионера от эксплуатации трассы составляет 9,6 млрд рублей. Все, что, исходя из этой суммы «Магистраль Северной столицы» недополучит до 2020 года, будет компенсировано из городского бюджета. Если эта планка позже будет превышена – все излишки уже сам концессионер будет отчислять в местный бюджет. Доходы города за 22 года могут составить 360 млрд рублей.

Фото: "Фонтанка.ру"

10,2 млрд евро: — такая сумма значится в описании крупнейшей нефтегазовой сделки года, как назвал ее глава правительства Дмитрий Медведев, а именно сделки по продаже 19,5% акций «Роснефти». Слово «приватизация» без смущения употребляют только ответственные чиновники и представители самой компании. Перед продажей глава «Роснефти» Игорь Сечин прокатился по разным странам мира, как Петр I с Великим посольством — правда, искал не союзника в войне, а инвестора. О структуре продажи до сих пор спорят. Консорциум Glencore и Катарского инвестиционного фонда внес 2,8 млрд евро собственных на двоих, остальное — кредиты, предоставленные Intesa Sanpaolo при участии неназванных российских банков. Есть и более очевидные неувязки. Правительство запретило продавать пакет дешевле чем за 10,5 евро — так что недостачу пришлось компенсировать за счет перечислений в бюджет дивидендов «Роснефтегаза». В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что деньги иностранных инвесторов уже поступили в бюджет — в то же время банк Intesa, по его собственным словам, еще только рассматривал перспективы своего участия. В общем, кто кому дал денег и за что — пока спорят. Есть версия, что это просто Центробанк, не мудрствуя лукаво, напечатал нужную сумму.

Фото: "Фонтанка.ру"

77: – на такое количество голосов выборщиков республиканец Дональд Трамп опередил Хиллари Клинтон, своего соперника от партии демократов на выборах президента США (304 против 227). Долгие споры о том, могу ли выборщики голосовать против воли большинства жителей штата, оказались пустяком: от Трампа отвернулись два выборщика, от Клинтон — 5, что практически не изменило изначальную картину. При этом, если считать количество голосов избирателей, Клинтон опередила Трампа. На систему опосредованной демократии Штатам часто пеняли российские публичные персоны — однако здесь она явно сыграла на руку отечественным политикам, которые в большинстве своем топили за Трампа (Госдума так и вовсе аплодировала его победе).

Фото: "Фонтанка.ру"

42,848 млрд рублей: — примерно столько в совокупности с художественной подсветкой составила стоимость строительства «Зенит-Арены». Благоустройство территории и входной группы в эту сумму не входит. Сравнивать ее с первоначальной сметой — а также с расходами на крупнейшие стадионы мира – уже стало доброй традицией, поэтому повторяться не будем. Тем более что красная черта, до которой чиновников волновали затраты, а не сроки завершения работ, была пройдена уже давно. В августе на строительство арены перебросили более 2 млрд, заложенных изначально на другие статьи бюджета, а ближе к декабрю представители Смольного и некоторых естественных монополий стали проводить на стадионе больше времени, чем в своих кабинетах. Трудностей избежать все равно не удалось – уровень вибрации выкатного поля оказался выше нормы. Для решения проблемы под газон установят более тысячи домкратов. В последних числах декабря стало известно, что с подрядчиком заключили допсоглашение еще на миллиард рублей, а официально арену откроют весной.

Фото: "Фонтанка.ру"

Николай Кудин