«Новое поколение»: мы закрылись

Организация по трудоустройству подростков, склонных или совершивших правонарушения, «Новое поколение» закрыта. Об этом сообщил «Фонтанке» ее глава Михаил Дмитриев.

По его словам, на данный момент работает только одна площадка на улице Доблести, которую поддерживает православная благотворительная организация. До сих пор не уволенными остаются еще 360 детей, взрослые сотрудники «Нового поколения» уволены все, кроме самого Дмитриева.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о конфликте «Нового поколения», трудоустраивающего неблагополучных подростков, и комитета по молодежной политике. В начале года в Смольном ужесточили проверки организации и выяснили, что на работу приходит меньше подростков, нежели прописано в отчетах организации. В свою очередь в «Новом поколении» настаивали, что обеспечивают рабочие места для тех детей, которых к ним направляют из районных комиссий по делам несовершеннолетних, и, даже если подросток не приходит, содержать помещение они обязаны. В итоге чиновники отказались выплачивать «Новому поколению» часть спорных средств и не стали продлевать с ними контракт на следующий год.

Как сообщили «Фонтанке» в Смольном, в будущем году трудными подростками будет заниматься ГБУ «КОНТАКТ», для чего в организации увеличат штат сотрудников. Ранее «Контакт» занимался трудными подростками, но не с криминальным прошлым. «В Петербурге нет проблем с устройством ребенка, который оказался в трудной жизненной ситуации. В городе много досуговых учреждений, работают спортивные секции, организовано социальное сопровождение несовершеннолетних. Но меняется жизнь, меняются наши дети, и систему работы необходимо совершенствовать», – утверждают в Смольном, добавляя, что в 2016 году сократилась преступность среди несовершеннолетних.

Между тем иное мнение ранее транслировали в ГУ МВД по Петербургу и области: в ответ на запрос депутата Максима Резника правоохранители сообщали об увеличении преступлений среди воспитанников организации в момент приостановки ее деятельности.