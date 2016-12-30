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09.01.2017 11:56
2 Комментариев

2017 год: сквозь очки виртуальной реальности

Гибкие смартфоны, умные линзы, беспроводные зарядки и шлемы виртуальной реальности. «Фонтанка» выяснила, каких технических новинок ждут гаджетоманы в 2017 году.
2017 год: сквозь очки виртуальной реальности
Роман Пименов/Интерпресс

Главным трендом 2017 года станет развитие носимых устройств и технологий дополненной и виртуальной реальности, считает ведущий консультант проектов «Технопака Санкт-Петербурга» Алексей Каленчук. А вот прорывов в области интернета вещей пока придется подождать.

Хотя практически все ведущие вендоры в 2016 году обновили модельный ряд, громких премьер не случилось. Даже новинки от Apple такого wow-эффекта, как раньше, уже не вызывают, констатируют эксперты. Зато на рынок вышло большое количество недорогих устройств на Android, которые почти не уступают по характеристикам флагманским моделям. «Разница между смартфоном за 30 – 50 тысяч рублей и за 12 почти исчезла», – констатирует Алексей Каленчук.

Главным же прорывом уходящего года, по мнению эксперта, стал выход игрового приложения Pokemon Go. «Оно доступно объяснило людям что такое дополненная реальность — когда вы видите на экране то же, что глазами, но с некоторыми дополнительными элементами», – поясняет эксперт. В сфере технологий виртуальной реальности значимым событием стал выход новой Playstation. Но VR-устройства — это по-прежнему элитарная вещь, поскольку оборудование для них довольно дорогое. Зато геймеров в грядущем году ждет несколько приятных сюрпризов.

Много надежд гаджетоманов связано с технологиями гибких экранов. Впрочем, скорее всего, эта технология пока останется экспериментальной, нежели массовой. «Во всяком случае Samsung Edge с загнутыми краями всплеска интереса не вызвал», – комментирует Алексей Каленчук.

Зато большие перспективы у носимых устройств. «Они будут получать больше автономности и забирать себе функции смартфонов и планшетов», – считает эксперт. Причем одними смарт-браслетами эта сфера не ограничится – несмотря на провал Google glasses, ряд игроков уже придумали, как сделать умными очки и даже линзы.

Возможности для развития «интернета вещей» также есть, хотя пока не совсем ясен их практический смысл для пользователя. «Постепенно будут появляться устройства, которые управляются через сеть, но прорывов стоит ждать за пределами 2017 года», – заключает Алексей Каленчук.

«Фонтанка» составила ТОП-10 самых ожидаемых гаджетов 2017 года и оценила их рыночные перспективы.

iPhone 8

В 2017 году iPhone будет праздновать свое десятилетие. В связи с этим эксперты ожидают больших сюрпризов от яблочного бренда. Официально новый смартфон еще не представлен, но из просочившейся информации эксперты делают вывод, что устройство может быть оснащено безрамочным дисплеем (то есть экран займет всю фронтальную поверхность), а также Apple может отказаться от аллюминиевой задней крышки в пользу стеклянной. По сведениям WSJ, Apple переведет iPhone на технологию AMOLED (активная матрица на органических светодиодах — прим.ред.) и откажется от отдельного датчика отпечатка пальца, который переместится прямо на экран. Это обеспечит небольшую толщину и низкое энергопотребление.

Сообщалось также, что Apple экспериментирует с технологиями дополненной реальности — то есть все приложения могут заработать на тех же принципах, что и хит 2016 года Pokemon Gо. Впрочем, будет ли это реализовано в ближайшей модели iPhone пока не понятно. Кроме того устройство может получить беспроводной аккумулятор, который позволит заряжать гаджет на значительно большем расстоянии, чем сейчас. Такое предположение подтверждается многими патентами, зарегистрированными производителем за последние годы.

Samsung Galaxy S8

Корейский производитель Samsung после взрывного провала флагмана Galaxy Note 7, готовится взять реванш с помощью новой модели Galaxy S8. Ее выход запланирован на весну 2017 года. Вице-президент мобильного подразделения Samsung Ли Кен-тай уже раскрыл, что устройство получит гладкий дизайн, улучшенную камеру и усовершенствованную систему искусственного интеллекта. Виртуальный помощник получит имя Bixby. На корпусе смартфона даже появится специальная клавиша для его запуска, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний источник. Ранее Samsung приобрел американскую фирму Viv Labs, основатели которой участвовали в создании Siri, виртуального помощника для платформы iOS.

Впрочем, гаджетоманы с нетерпением ждут от Samsung еще одной новинки – Galaxy X с гибким дисплеем, который можно будет складывать как лист бумаги. Патент на такую технологию у корейской компании есть, но увидим ли мы разработку в 2017 году, пока не ясно.

Смартфон HoloFlex

Лаборатория Human Media Lab канадского Университета Куинс в мае 2016 года представила прототип гибкого смартфона HoloFlex. Деформируя смартфон, его владелец может взаимодействовать с элементами на дисплее. Также устройство оснащено стереоскопическим экраном, который не требует использования специальных очков. Причем трёхмерное изображение видно не только тому, кто держит смартфон перед глазами, но и рядом стоящим людям. Однако у прототипа есть огромный минус. Из-за используемой технологии с множеством микролинз разрешение экрана для пользователя в итоге превращается в 160 х 104 пикселя.

Умные часы от Google

Google представит две флагманские модели своих умных часов в начале 2017 года на выставке CES в Лас-Вегасе. На данный момент известно, что конкурент Apple Watch будет работать на платформе Android Wear 2.0. Ожидается, что среди новых функций будет поддержка системы бесконтактных платежей Android Pay, а также управляемый голосом помощник. Однако технологическая начинка пока держится в секрете.

Умные очки от Carl Zeiss

Попытка создания умных очков уже была предпринята компанией Google. Однако гаджет не пользовался слишком большой популярностью, по всей видимости, из-за слишком крупных размеров. Компания Carl Zeiss учла опыт предшественников и еще в начале 2016 года объявила о планах представить умные очки, по виду не отличающиеся от обычных.

Процессор, батарея и другие детали гаджета будут спрятаны в дужке, а в месте ее перехода в линзу они соединятся с маленьким OLED-дисплеем (organic light-emitting diode — англ. «органический светодиод»). Проецирование изображения на экран будет происходить через работающее как отражатель поликарбонатное стекло.

В конце 2016 года, появилась информация, что Carl Zeiss может создать умные очки в кооперации с Apple. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что гаджет, который, возможно, будет оснащен технологией дополненной реальности, проходит первичное тестирование. Подобно умным часам, очки будут сообщаться с iPhone, чтобы облегчить вес и сохранить стильный дизайн.

Умные линзы от Sony

Попытки создания умных линз, которые смогут объединить в одном гаджете фитнес-трекер, очки, часы, фотоаппарат и другие гаджеты еще в 2014 году предприняла компания Google. В 2016 году патент на выпуск подобного устройства получила также Sony.

Предполагается, что управлять гаджетом пользователь сможет простым движением век. Однако умная линза сумеет отличать бессознательное моргание от осознанной команды. К примеру, для начала видеозаписи его владельцу придется совершать движение веками с определенным интервалом.

Игровая консоль Nintendo Switch

Консоль нового поколения от Nintendo (прежде имела название Nintendo NX — прим.ред.) планируется к выпуску в марте 2017 года. По словам разработчика, гаджет перевернет всю игровую индустрию. Полная презентация устройства состоится в январе, но уже известно, что он будет представлять собой гибридную систему, объединяющую портативную и стационарную консоли. Устройство получит сенсорный экран. Это позволит заядлому геймеру начинать игру в транспорте, на природе или в любом месте, а, придя домой, продолжать, подключившись к большому экрану.
Nintendo использует модернизированный процессор Tegra, созданный компанией NVIDIA и основанный на той же архитектуре, что и наиболее эффективные игровые видеокарты GeForce.

Игровая консоль Xbox One: Project Scorpio

Новую, более мощную, версию игровой консоли Xbox One Microsoft намерен представить осенью 2017 года. Она сможет поддерживать игры в разрешении 4К (4000 пикселей по горизонтали — прим.ред.), будет оснащена более мощной видеокартой и большим объемом оперативной памяти. Впрочем, пока не до конца ясна ситуация с виртуальной реальностью. Если судить по заявлениям компании, то получается, что обычные игры будут доступны на всех консолях Xbox, в то время как для Project Scorpio всё же могут выйти какие-либо VR-эксклюзивы. 

VR-шлем HTC Vive 2

HTC сделает официальный анонс гарнитуры HTC Vive 2 в ходе выставки потребительской электроники CES 2017, которая пройдет в Лас-Вегасе. Инновационность гаджета будет заключаться в том, что связь между HTC Vive 2 и компьютером будет реализована беспроводным путем. Также сообщается об использовании двух дисплеев разрешением по 4К с частотой обновления 120 Гц. Для сравнения, разрешение дисплеев текущей версия HTC Vive составляет 1080 х 1200 пикселей при частоте 90 Гц. Такое качество картинки позволит пользователю очень не ощущать, что он в шлеме, а полностью погружаться в виртуальный мир.

Oysters SF

Среди ожидаемых в 2017 году новинок — смартфон Oysters SF. Примечателен он тем, что, во-первых, это отечественная разработка (создатель – «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Григорию Березкину), во-вторых, устройство планируется выпустить на собственной операционной системе, получившей название Sailfish Mobile OS RUS. Изначально эту систему разработала финская компания Jolla, в штат которой на первых порах входили руководители и ключевые разработчики подразделения Nokia MeeGo. Особенностью Sailfish OS является пользовательский интерфейс с расширенной поддержкой управления жестами. Пока смартфонов на этой платформе немного, и разработка Oysters среди них будет самой продвинутой по такой характеристике, как процессор, камеры и аккумулятор. Хотя после провала Yotaphone эксперты рынка и гаджетоманы настроены к российским смартфонам довольно скептично, они признают, что момент выхода на рынок в период роста популярность брендов второго эшелона, выбран удачно. Однако многое будет зависеть от цены, которая пока не объявлена.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
CheshirCa
9 января 2017 г. 13:57
Какие новинки, какая виртуальная реальность? Всем молиться и слушать радио Радонеж! А вместо интернета — "чебурашка". Все к этому идет
Mutvuenko
9 января 2017 г. 13:18
эти все гаджеты просто мечта офтальмолога,а в некоторых случаях и психиатра. Без работы эти специалисты точно не останутся с такими гаджетами.
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