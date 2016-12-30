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30.12.2016 17:52

В Италии умер отец "Киндер-сюрприза"

Изобретатель шоколадных яиц «Киндер-сюрприз» Уильям Саличе (William Salice) скончался в возрасте 83 лет в Италии, сообщают местные СМИ.

Один из ближайших сподвижников «отца Nutella» Микеле Ферреро умер накануне вечером в больнице северо-итальянского города Павия.

Саличе работал в компании Ferrero с 1960 по 2007 год. Уйдя на пенсию, изобретатель знаменитых шоколадных яиц сотрудничал с фондом Color Your Life в городке Лоано на Лигурийском побережье, где посвятил себя работе с молодежью и развитию талантов молодых людей.

Когда Саличе называли изобретателем яиц «Киндер-сюрприз», он любил повторять, что придумал их Микеле Ферреро, а он был только исполнителем, сообщает РИА Новости.

Компания Ferrero начала производство шоколадных яиц с сюрпризом в 1974 году.


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