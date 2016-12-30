В Крыму из-за непогоды остались без света 88 населенных пунктов, это сообщает Министерство энергетики РФ.

"30 декабря с 11:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК «Крымэнерго»).

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей – 15,48 МВт", – говорится в сообщении.

Министерство добавляет, что "приняты меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов".

Координация аварийно-восстановительных работ осуществляется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым, ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) А. В. Черезова до полного восстановления электроснабжения потребителей.