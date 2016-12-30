Источник: В Смольном готовят решение о передаче Исаакиевского собора церкви

Собеседники «Фонтанки» в Смольном утверждают, что губернатор Георгий Полтавченко в ближайшее время передаст Исаакиевский собор РПЦ.

По данным нескольких источников, на данный момент идет активное обсуждение этого вопроса и подготовка документации. В частности, по словам собеседников, сегодня в известность был поставлен директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров. Сам он в разговоре с «Фонтанкой» не подтвердил и не опроверг этот факт, ответив туманно: «Никакой документации пока нет, а слухи давно ходят».

Отметим, что вопрос о передаче собора могли решить во время визита в Петербург патриарха Кирилла: губернатор Полтавченко устраивал прием в честь его юбилея.

Напомним, что осенью 2015 года губернатор отказал митрополиту Варсонофию в передаче Исаакиевского собора, мотивировав это тем, что собор приносит городу прибыль. Православные не согласились с таким ответом, и в апреле 2016 года митрополит Варсонофий обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву со ссылкой на федеральный закон о церковной реституции с просьбой вернуть РПЦ уже не только Исаакиевский собор, но и Спас на Крови и даже часть здания Смольного монастыря, в той части, где расположены факультеты СПбГУ. Письмо было также отправлено профильным министрам и губернатору Георгию Полтавченко.