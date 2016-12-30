РФ направит в США спецборт за высланными дипломатами и их семьями

Россия направит самолет за дипломатами РФ и их семьями, решение о высылке которых приняли США, сообщили журналистам в администрации президента РФ.

«Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента РФ», — сказали в администрации, сообщает РИА Новости.

Напомним, накануне власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов. Президент России Владимир Путин сегодня принял решение не отвечать зеркальными мерами. Он заявил, что все американские дипломаты в России продолжат работу. А детей работников посольства США в Москве он пригласил на Новогоднюю ёлку в Кремль.