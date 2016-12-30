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30.12.2016 17:16

РФ направит в США спецборт за высланными дипломатами и их семьями

Россия направит самолет за дипломатами РФ и их семьями, решение о высылке которых приняли США, сообщили журналистам в администрации президента РФ.

«Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента РФ», — сказали в администрации, сообщает РИА Новости.

Напомним, накануне власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов. Президент России Владимир Путин сегодня принял решение не отвечать зеркальными мерами. Он заявил, что все американские дипломаты в России продолжат работу. А детей работников посольства США в Москве он пригласил на Новогоднюю ёлку в Кремль.


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На Комендантском проспекте появится общественное ultra-пространство

Парк, бульвар, променад или площадь, обустроенная для совместного времяпрепровождения и общения людей, с возможностью перекусить, купить сувенир или сделать селфи на фоне арт-объекта – такие места давно популярны за рубежом, а в последние годы входят в моду и у нас.
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30.12.2016 09:00

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию три детских сада в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию сразу трех детских садов в новых жилых комплексах «Южная акватория» и «Шуваловский».
«Книги – детям»
29.12.2016 11:35

ГК «ЦДС» передала 200 книг пациентам детской больницы №19 им. К. А. Раухфуса

В преддверии Нового года в детской городской больнице № 19 им. К.А. Раухфуса прошла акция «Книги – детям». ГК «ЦДС» от имени своего социального проекта – конкурса «Звезда Удачи» – и ИД «Аргументы и факты» подарили маленьким пациентам больницы 200 книг «Петербургские семейные сказки».
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скриншот с сайта youtube.com

В Сети появилось видео работающих на месте крушения Ту-154 водолазов

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RBI
30.12.2016 12:40
На Комендантском проспекте появится общественное ultra-пространство
Парк, бульвар, променад или площадь, обустроенная для совместного времяпрепровождения и общения людей, с возможностью перекусить, купить сувенир или сделать селфи на фоне арт-объекта – такие места давно популярны за рубежом, а в последние годы входят в моду и у нас.
ПАО «Группа ЛСР»
30.12.2016 09:00
«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию три детских сада в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию сразу трех детских садов в новых жилых комплексах «Южная акватория» и «Шуваловский».
«Книги – детям»
29.12.2016 11:35
ГК «ЦДС» передала 200 книг пациентам детской больницы №19 им. К. А. Раухфуса
В преддверии Нового года в детской городской больнице № 19 им. К.А. Раухфуса прошла акция «Книги – детям». ГК «ЦДС» от имени своего социального проекта – конкурса «Звезда Удачи» – и ИД «Аргументы и факты» подарили маленьким пациентам больницы 200 книг «Петербургские семейные сказки».
ПАО «Группа ЛСР»
29.12.2016 10:48
«Группа ЛСР» становится еще ближе к покупателям квартир
Напоминаем, что сделать первый шаг к покупке квартиры можно прямо из торгового комплекса. Задать вопросы по жилым комплексам крупнейшего застройщика в Санкт-Петербурге и сразу забронировать понравившуюся квартиру можно в двух торгово-развлекательных центрах: «Галерея» и «МЕГА Парнас».
Жилой комплекс «Пляж»
28.12.2016 15:49
ЖК «Пляж» и 5 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитованы «СМП Банком»
С конца декабря «СМП Банк» предоставляет возможность клиентам компании «Строительный трест» купить квартиру в ипотеку в ЖК «Пляж»,и 5 лоте ЖК NEWПИТЕР
ГК Эталон
27.12.2016 16:04
Сбербанк аккредитовал готовые корпуса в ЖК «Царская столица» и «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
Сбербанк аккредитовал корпуса 8Б и 9Б ЖК «Царская столица», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») построила в Центральном районе Петербурга рядом со станциями метро «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского», а также 4 корпус ЖК «Московские ворота»
ЖК «Весна 3»
27.12.2016 11:11
ГК «ЦДС» вывела на рынок второй корпус ЖК «Весна 3»
Группа компаний «ЦДС» открыла продажи во втором и последнем корпусе ЖК «Весна 3» в Кудрово. Дом рассчитан на 1330 квартир
«РосСтройИнвест»
27.12.2016 10:45
"РосСтройИнвест" построит новый дом на Блюхера
Группа компаний «РосСтройИнвест» планирует приступить к возведению нового жилого комплекса на проспекте Маршала Блюхера, дом 12, литера ВС.
«Эталон»
27.12.2016 10:24
В Группе компаний «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала 2016 года
26 декабря 20 16 года, в преддверии Нового года, в центральном офисе Группы компаний «Эталон» (бренд в Санкт-Петербурге - ЛенСпецСМУ) поздравили 9000-го покупателя с начала года. «Юбилейными» покупателями стали отец и дочь – Александр Иванович и Ольга Александровна
«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»
26.12.2016 17:10
В «Новой Охте» отметили наступающий Новый год
В эту субботу жители комплекса «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ненадолго отложили предновогоднюю суету, чтобы отпраздновать приближающиеся праздники со своими соседями.
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