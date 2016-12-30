Допинговая комиссия отклонила апелляцию шести отстранённых лыжников из РФ

Допинговая комиссия Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) приняла решение отклонить апелляции шести российских лыжников, подозреваемых в употреблении допинга, на отстранение от соревнований, сообщает пресс-служба FIS.

Ранее имена спортсменов официально были скрыты, но в связи с тем, что спортсмены сами подали апелляцию, FIS разглашает информацию о их отстранении. Таким образом, лыжники Евгений Белов, Юлия Иванова, Александр Легков, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов и Максим Вылегжанин не смогут выступать в соревнованиях FIS до окончания разбирательств.

«Спортсмены будут оповещены о причинах решения комиссии в установленном порядке. Данное решение означает, что спортсмены не могут принимать участие в любых соревнованиях или активностях национальной сборной», — говорится в сообщении допинговой комиссии FIS.