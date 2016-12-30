Семак: Главная задача "Уфы" – сохранение прописки в премьер-лиге

Главный тренер ФК "Уфа" Сергей Семак, назначенный сегодня на этот пост, в интервью клубной пресс-службе назвал основной задачей сохранение прописки в премьер-лиге.

"Весь тренерский штаб, который работал здесь с Гончаренко, остается. Плюс к нам присоединится еще один помощник, который придет вместе со мной. Его имя объявят немного позже, когда будет подписан договор", – сказал он.

"Всех игроков знаю. Кого-то ближе, кого-то меньше, с кем-то знаком. Думаю, поедем на сбор и ближе со всеми познакомимся. Конечно, есть концепция клуба, которая предполагает определенный вектор развития. Предложения по покупке игроков будут исходить из взаимодействия между тренерским штабом и руководством, – сказал он. – Любой тренер хочет играть красиво, при этом добиваясь результата. По поводу схемы – посмотрим во время сбора и тренировочных матчей. У нас будет достаточно времени, чтобы определиться до начала сезона. Главная задача – сохранение прописки в премьер-лиге. Сейчас позиции команды довольно уверенные. Нужно готовиться к каждому матчу и стараться побеждать в каждой игре. Как у нас это будет получаться – посмотрим весной".

Напомним, что Сергей Семак сегодня подписал контракт с ФК "Уфа" на полтора года.