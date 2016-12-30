Порошенко поднял цены на алкоголь и сигареты для украинцев

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия в стране.

Как пишет УНИАН, законом повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% – с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр, на слабоалкогольную продукцию – на 12%.

В законе также предусмотрено повышение с 2017 года размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.