Британский FTSE 100 обновил исторический максимум

Британский индекс FTSE 100 обновил исторический максимум на фоне падения фунта, сообщает Reuters.

В последний день торгов 2016 года FTSE 100 вырос на 0,3% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 7142,83 пункта. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2016 года, когда показатель достиг отметки в 7129,83 пункта.

FTSE 100 по итогам 2016 года вырос на 14,4%. Это самый большой рост среди остальных европейских индексов, отмечает Reuters.