Смольный оформил стадион на Крестовском в собственность

Администрация Петербурга зарегистрировала право собственности на введенный 29 декабря в эксплуатацию стадион на Крестовском острове, рассказали «Фонтанке» в Смольном.

Документы для регистрации подготовило «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости», подведомственное комитету имущественных отношений.

Инженеры по заказу генподрядчика «Метрострой» провели инвентаризацию больше 280 тыс. кв. м площадей, изготовили технические планы. На основании этих документов стадион поставили на кадастровый учет, рассказали в ГУП «ГУИОН». Таким образом, всего за неделю Смольный ввел арену в эксплуатацию и оформил на нее документы. Для сравнения: для типового жилого дома этот процесс растягивается на срок до месяца.

В ближайшее время стадион будет находиться в эксплуатации «Метростроя». Предприятие завершает пуско-наладочные работы на арене. Затем 9-этажное здание передадут в управление клубу «Зенит». Это случится не ранее февраля, сообщал губернатор Георгий Полтавченко.