В Петербурге спустили на воду ледокол «Виктор Черномырдин»

30 декабря 2016 года на предприятии «Балтийский завод – судостроение» состоялся спуск на воду линейного дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» проекта 22600.

Как говорится в сообщении предприятия, длина корабля 147 м, ширина – 29 м, полное водоизмещение – 19 тыс. тонн, автономность плавания – 60 суток, скорость на чистой воде – от 15,8 до 18,3 узла. Его планируется использовать для проводки судов в ледовых условиях в качестве вспомогательного ледокола в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути, а также для самостоятельной проводки судов на мелководных арктических участках и в устьях рек.

Заложенный в 2012 году ледокол планируется сдать заказчику, ФА «Росморречфлот», в 2018 году. Корабль достроят на воде, затем ему предстоят ходовые и швартовные испытания.