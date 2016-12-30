«Почта России» отложила доставку зарубежных посылок через Мирный

«Почта России» не будет пускать незарегистрированные почтовые отправления из-за рубежа через якутский город Мирный с 1 января. Как говорится в сообщении оператора, по просьбе иностранных почтовых администраций ФГУП дает им дополнительное время на подготовку к новым правилам обработки посылок.

«По совместному решению Всемирного почтового союза и Почты России вступление в силу изменений переносится на весну 2017 года, когда состоится заседание очередной сессии Всемирного почтового союза», – пояснили в пресс-службе организации.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года все незарегистрированные пакеты из-за рубежа весом до 2 кг должны будут доставляться на таможенное оформление в Мирный. Таким образом ФГУП хочет стимулировать отправителей переходить на регистрируемые отправления. «Это позволит потребителям отслеживать по трекингу свои заказы из зарубежных интернет-магазинов на всех этапах пересылки, а «Почте России» – упорядочить и «обелить» входящие потоки почты в РФ и контролировать соблюдение сроков доставки на территории страны», – отмечают в пресс-службе «Почты России».

Ранее высказывались опасения, что переход на новые правила таможенного оформления с 1 января мог бы привести к почтовому коллапсу – годовой объем нерегистрируемых зарубежных отправлений превышает 200 млн.